Gli ultimi attimi di vita di Giada ripresi dalle telecamere

Gli ultimi attimi di vita di Giada Zanola ripresi dalle telecamere. Le immagini della videosorveglianza stradale, visionate da Polizia di Stato e Polstrada, avrebbero infatti ripreso – intorno alle 3.30 di mercoledì 29 maggio – un'auto ferma sul cavalcavia: la vettura si sarebbe poi allontanata per fare ritorno all'abitazione di Giada e Andrea Favero, il fidanzato di 39 anni ad oggi in stato di fermo e unico accusato per l'omicidio della ragazza e giovane mamma.

"Tra Giada e Andrea una relazione tossica"

“Quella che si presentava come un'ipotesi suicidiaria – ha spiegato il questore di Padova Marco Odorisio con riferimento alla vicenda di Giada Zanola, 34 anni e originaria di Brescia: mamma di un bimbo di 4 anni, da tempo abitava a Vigonza con il compagno e il figlioletto –, man mano che gli investigatori della Polizia Stradale e della Squadra Mobile raccoglievano elementi, è venuto alla luce che di fatto gli spunti non collimavano con un suicidio. È stata anche ricostruita la cosiddetta vittimologia: nel rapporto di coppia è emerso che tra Giada Zanola e Andrea Favero ci fosse una relazione tossica che stava per concludersi”.

Per il questore si sarebbero verificati diversi “episodi di violenza verbale e fisica, fino al tragico epilogo”. Andrea Favero è stato fermato nella serata del 29 maggio: “A seguito delle prime parziali ammissioni – ha continuato il questore –, al termine delle quali, essendoci elementi concreti di colpevolezza da parte del compagno, in accordo con il pubblico ministero, si è disposto il fermo e la traduzione in carcere”.

Precipitata e investita: così è morta Giada

Favero è già stato interrogato dal pm. Al magistrato avrebbe riferito di non ricordare nulla in merito all'incidente, ma che lui e Giada fino a poco prima stavano litigando. Lei si sarebbe allontanata da casa, lui l'avrebbe raggiunta in macchina: “A quel punto siamo scesi dall'autovettura ma qui i ricordi si annebbiano – questo quanto avrebbe detto agli inquirenti – perché ricordo solo che continuava a ripetere che mi avrebbe tolto nostro figlio, e non ricordo se e come ho reagito”. La povera Giada Zanola è morta a circa 800 metri da casa, precipitando nel vuoto da un cavalcavia affacciato sulla A4: sarebbe morta per le lesioni dovute alla caduta ma anche perché investita dai veicoli in transito sull'autostrada.