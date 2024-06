Gettata dal cavalcavia sull’autostrada: una raccolta fondi per il figlioletto di Giada

La panchina rossa intitolata a Giada Zanola al Mantegna, l'istituto cittadino dove la 33enne si era diplomata. La raccolta fondi per il suo bimbo di nemmeno 4 anni. Non si fermano le iniziative per sostenere i familiari della giovane mamma bresciana, morta precipitando dal cavalcavia sull’autostrada A4 di Vigonza, cittadina del Padovano dove viveva da circa 7 anni. Per gli inquirenti Giada è stata barbaramente uccisa dal compagno Andrea Favero: il camionista di 39 anni è in carcere, con l’accusa di omicidio volontario aggravato.

A lanciare la raccolta fondi sono le famiglie dei compagni dell’asilo parrocchiale che frequenta anche il figlioletto di Giada. Il piccolo è stato temporaneamente affidato ai nonni paterni, ma sarà il tribunale dei minori (come sempre in questi casi) ad avere l’ultima parola. Sostegno economico e non solo: la scuola dell’infanzia si sta attivando per essere preparata al non semplice rientro del bimbo - non è ancora tornato all’asilo - e renderlo il meno traumatico possibile.

A pochi giorni dallo straziante ultimo saluto nella chiesa di Folzano, il fratello Daniel, la sorella Federica e il papà Gino sono tornati sotto i riflettori: hanno partecipato alla cerimonia per l’intitolazione di una panchina rossa a Giada all’interno dell’Istituto Mantegna di Brescia, dove la giovane mamma aveva studiato e si era diplomata nel 2008. Stretti l'uno all'altra, ancora una volta non hanno puntato il dito contro il 39enne, ribadendo quanto già detto il giorno dell’addio a Giada: "Se è stato lui, che paghi per quello che ha fatto”.