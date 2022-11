Il dramma di Giada, uccisa da un cancro a soli 34 anni

E' morta a soli 34 anni Giada Vighini, stroncata da un tumore: abitava a Seriole di Asola, nell'Alto Mantovano. Aveva scoperto la sua malattia solo pochi mesi fa, a seguito di alcuni accertamenti medici dopo una caduta dagli sci: ha lottato a lungo con il cancro, tra ricoveri e chemioterapie (anche a Brescia), ma le sue condizioni si sono irrimediabilmente aggravate in questi giorni.

Si è spenta in casa, nell'abbraccio dei suoi familiari. Lascia nel dolore il padre Angelo, imprenditore agricolo, la sorella Valentina con Marco, Emanuele. La salma riposa nella sua abitazione in località Seriole Campagnotti: il funerale sarà celebrato martedì mattina alle 9.30 nella cattedrale di Asola, poi si proseguirà per il cimitero locale.

Il ricordo

Lavorava alla Montana Alimentari di Gazoldo degli Ippoliti: solo pochi anni fa aveva perso la madre Maria Pia. Tantissimi i messaggi di cordoglio: "Ricordo come fosse ieri il giorno in cui ti ho conosciuto - scrive Lorena - Da allora ne abbiamo combinate davvero tante: tu con la sua solarità e la tua voglia di vivere travolgevi chiunque ti fosse intorno. Tu che sapevi sempre cosa dire e come guardare positivamente ogni situazione. Tu con la tua forza d'animo e il tuo coraggio, con la luce che ha sempre brillato in quei grandi occhi e in quel dolce sorriso".