Precipita in una bocca di lupo mentre lavora: Giacomo è morto in ospedale

Giacomo Sandrini è morto in ospedale: non è sopravvissuto ai traumi riportati a seguito della tremenda caduta di una settimana fa, quando precipitò nel vuoto per più di 4 metri, in una bocca di lupo, mentre stava lavorando fuori dal Caffè Sport di Piazza Dallò a Castiglione delle Stiviere. Secondo quanto ricostruito da Carabinieri e Polizia Locale, Sandrini stava pulendo la grata di un tombino: dopo aver rimosso la prima grata si sarebbe appoggiato sulla seconda, che però avrebbe ceduto sotto il suo peso facendolo precipitare di sotto.

Morto in ospedale

Immediata la chiamata al 112. La centrale operativa aveva inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza di Soccorso Azzurro, mentre da Verona era stato fatto decollare l'elicottero: intubato e stabilizzato e poi caricato a bordo del velivolo, venne ricoverato in codice rosso nell'ospedale veronese di Borgo Trento. Qui è rimasto aggrappato alla vita, per sette giorni esatti, nel reparto di Rianimazione: fino al tragico epilogo di mercoledì.

Giacomo Sandrini, per gli amici semplicemente James, aveva 49 anni: la famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi. La salma verrà a breve riconsegnata ai familiari, terminati gli accertamenti di rito. Poi potrà essere organizzato il funerale.