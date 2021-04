Morto l’ex assessore Giacomo Ruggeri: lascia moglie, 4 figlie e 7 nipoti

La comunità di Mairano è in lutto per la scomparsa dell’ex assessore Giacomo Ruggeri: è morto a 95 anni a poche settimane dal suo compleanno. Agricoltore per una vita, si narra abbia zappato i suoi campi fino a poco tempo fa. E’ morto nell’abbraccio dei suoi familiari, che annunciano la sua dipartita con “profondo dolore”.

Lascia la moglie Maddalena, le figlie Mariapia con Evaristo, Agnese, Olivia, Beatrice con Alberto, i suoi 7 adorati nipoti. I funerali giovedì pomeriggio, nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo. Un volto più che noto in tutto il paese, e oltre.

Fu reduce della Seconda guerra mondiale

Al di là del suo lavoro da agricoltore, è stato assessore negli anni Settanta, e ancora instancabile volontario in parrocchia, membro del consiglio pastorale e tra gli organizzatori di tante processioni. Era stato un Alpino, reduce della Seconda guerra mondiale: fu mandato al fronte a soli 19 anni. Collezionista di francobolli e uomo di cultura: scrisse un libro sulla storia della sua famiglia.