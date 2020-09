Esce a cercare funghi e scompare: trovato morto in montagna

Si sono conclude nel peggiore dei modi, con un triste, tristissimo epilogo le ricerche di Giacomo Mazzucchelli, il 60enne di Sale Marasino di cui non si avevano più notizie ormai da venerdì pomeriggio. E' in quel momento che l'amico che era con lui – i due erano arrivati insieme a Monno per andare a “caccia” di funghi – aveva lanciato l'allarme.

Il corpo senza vita dell'ex muratore bresciano, da poco andato in pensione, è stato ritrovato a circa un chilometro di distanza da dove aveva parcheggiato la sua auto. Non lontano dal cadavere anche le sue scarpe, perse durante la caduta, e il cestino con i funghi raccolti: sarebbe precipitato nel vuoto per diverse decine di metri dopo essere inciampato lungo un sentiero.

Più di 100 persone impegnate nelle ricerche

Era già morto da ore, quindi non c'è stato niente da fare. Le ricerche sono proseguite per circa 24 ore, da venerdì pomeriggio fino a sabato appena dopo le 14: più di 100 uomini si sono impegnati giorno e notte nella speranza di ritrovarlo, con il supporto di due elicotteri e dei droni. In campo i tecnici e le unità cinofile della V Delegazione bresciana del Soccorso Alpino, i militari del Sagf (Soccorso alpino Guardia di finanza), i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i gruppi di Protezione civile.

Il ricordo commosso di un intero paese

Era scivolato in una zona impervia, è stato recuperato a quasi 2mila metri d'altitudine con la tecnica della barella portantina. L'intervento si è concluso in serata, con il rientro delle squadre. Mazzucchelli aveva raggiunto il Passo del Mortirolo insieme a un amico, da cui poi si era separato nella zona della Val Varadega. La notizia in poche ore ha fatto il giro del paese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Sale Marasino era molto conosciuto: orgogliosamente alpino, era stato presidente del Gruppo sportivo e pure allenatore di calcio femminile. Per una vita intera aveva fatto il muratore: era in pensione solo da poche settimane. Non si era mai sposato: lo piangono il fratello Paolo e i nipoti. La salma è a disposizione dei familiari: a breve saranno rese note le date dei funerali.