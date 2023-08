Terribile infortunio in azienda: l'imprenditore Giacomo Chiapparini, 75 anni, è stato travolto da 25mila forme di Grana Padano che sono crollate a terra dagli scaffali in cui erano custoditi, per cause ancora in corso di accertamento. All'alba di lunedì si stava ancora cercando il 75enne, poche le speranze di trovarlo vivo: sono impegnati nelle ricerche i Vigili del Fuoco di Bergamo, Dalmine, Romano e Treviglio oltre alle squadre Usar (Urban Search and Rescue) e alle unità cinofile.

Il dramma

Il dramma si è consumato domenica sera intorno alle 21, nell'azienda Chiapparini di Via della Graffignana a Romano di Lombardia, alla Cascina Clientela: il titolare stava lavorando allo spostamento delle forme di Grana Padano (che pesano circa 40 chili l'una) quando improvvisamente è stato travolto dal crollo degli scaffali.

I familiari hanno immediatamente dato l'allarme al 112 e la mobilitazione è stata rapida: all'arrivo dei soccorsi, però, c'era già uno sfacelo e gli operatori hanno subito compreso di trovarsi di fronte a una tragedia. Sul posto, accanto ai Vigili del Fuoco in forze, anche i carabinieri di Romano e i tecnici del Psal di Ats, il servizio di Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'azienda

L'intero stabilimento è ovviamente sotto sequestro. L'azienda è molto conosciuta in tutta la Lombardia: ogni giorno nell'allevamento di mungono in media 270 quintali di latte per produrre 50 forme di Grana Padano, per un totale di oltre 15mila forme l'anno. È dal settembre del 2006 che l'azienda produce la Dop del Grana Padano: il formaggio prodotto è stato anche premiato dalla guida L'Espresso ai formaggi d'Italia. L'azienda - ufficialmente denominata Chiapparini Giacomo SS Società Agricola - si estende per oltre 10 ettari di complesso aziendale (stalle, depositi, caseificio, magazzino, spaccio, sala mungitura e altro) e lavora su più di 100 ettari di terreni, alcuni di proprietà e altri in affitto.

Giacomo Chiapparini è padre di due figli, Mary e Tiziano.