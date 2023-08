Imprenditore schiacciato dalle forme di Grana Padano: trovato morto dopo 11 ore

Il tragico epilogo era ormai inevitabile: dopo 11 ore di ricerche è stato ritrovato, morto, l'imprenditore Giacomo Chiapparini, 74 anni, rimasto schiacciato domenica sera da 15mila forme di Grana Padano (dal peso di circa 40 kg l'una) nella sua azienda agricola di Romano di Lombardia, alla Cascina Clientela di Via della Graffignana. Mentre stava lavorando al controllo della stagionatura, sarebbe stato travolto dalle forme per via di un cedimento della struttura: gli accertamenti sono comunque ancora in corso, a cura dei Vigili del Fuoco e dei tecnici del Psal di Ats, il servizio di Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La tragedia

L'allarme è scattato poco prima delle 21. Sul posto si sono precipitati ambulanza e automedica, oltre alle squadre Usar (Urban Search & Rescue) di Areu e dei Vigili del Fuoco, questi ultimi in campo anche con le unità cinofile e uomini e mezzi da Bergamo, Dalmine, Romano e Treviglio. Come detto le operazioni sono proseguite per tutta la notte e si sono concluse lunedì mattina con il tragico ritrovamento.

La salma del povero Chiapparini è già stata riconsegnata ai familiari: la camera ardente è stata allestita alla Cascina Clientela, dove abitava, e il funerale sarà celebrato giovedì mattina alle 9.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Romano. Lascia nel dolore le moglie Angelina, i figli Tiziano con Clara e Mary con Enzo, la nuora Myriam, i nipoti Michael, Gabriel, Patrick, David e Manuel, le sorelle e i cognati.

La sua azienda

La sua azienda, fondata nella seconda metà degli anni Settanta, è oggi molto conosciuta in tutta la Lombardia. Ogni giorno nell'allevamento si mungono in media 270 quintali di latte per produrre 50 forme di Grana Padano, per un totale di oltre 15mila forme l'anno (è dal 2006 che l'azienda, ufficialmente denominata Chiapparini Giacomo SS Società Agricola, produce formaggi per la celebre Dop). L'impresa agricola si estende per oltre 10 ettari di complesso aziendale (stalle, depositi, caseificio, magazzino, spaccio, sala mungitura e altro) e lavora su più di 100 ettari di terreni, alcuni di proprietà e altri in affitto.