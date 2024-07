Il momento esatto in cui Giacomo Bozzoli esce in manette dalla villa (video)

La latitanza di Giacomo Bozzoli è finita nella camera da letto della villa di Soiano dove abitava, insieme alla compagna Antonella e al figlio. È lì che alle 17.45 di ieri (giovedì 12 luglio) i carabinieri lo hanno trovato: era nascosto nel vano contenitore del letto matrimoniale. Addosso aveva un borsello pieno di banconote: ben 50 mila euro in contanti. Tradito dalle telecamere, piazzate durante una precedente perquisizione dei militari nella lussuosa dimora: ai primi sospetti della sua presenza è scattato il blitz. Il video mostra il momento in cui il latitante esce in manette dalla casa, scortato dai carabinieri. Qui tutti i dettagli dell'arresto.



Il video è stato pubblicato sulla pagina Instagram "Orgoglio Bresciano"