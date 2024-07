Non molla nemmeno dal carcere: ora Bozzoli si gioca la testimone austriaca

Una super-testimone per scagionare Giacomo Bozzoli? Ne è convinto lo stesso imprenditore bresciano, 39 anni, condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario, scomparso dall'8 ottobre 2015 e probabilmente – così negli atti del processo – bruciato in un forno della fonderia di famiglia a Marcheno. Bozzoli attualmente si trova al carcere di Bollate, Milano, dove è stato trasferito a poche ore dal suo arresto, al termine di una latitanza durata una decina di giorni: è stato infine beccato dai carabinieri nella sua villa di Soiano, nascosto sotto il letto, con sé aveva contanti per oltre 50mila euro.

La super-testimone austriaca

Di questa nuova (e inedita) super-testimone Giacomo Bozzoli ha scritto in un memoriale che verrà presto consegnato alla Procura: si tratta di una donna, scrive l'Ansa, rappresentante di un'azienda austriaca di metalli ferrosi. Pronta a scagionarlo dalle pesantissime accuse? “La testimone – scrive ancora l'agenzia Ansa – potrebbe essere utile a Bozzoli per smentire il fatto che sia stato lui a portare il denaro dall'Austria”. Il riferimento è ai soldi, in tutto 4.400 euro in contanti, emessi da una banca austriaca e al tempo trovati a casa di Giuseppe Ghirardini, l'operaio delle fonderie Bozzoli trovato senza vita non lontano dalle Case di Viso, in Valcamonica, e che si sarebbe suicidato dopo la scomparsa di Mario Bozzoli.

La morte di Giuseppe Ghirardini

Secondo la sentenza, Ghirardini sarebbe stato complice di Bozzoli: era addetto al forno grande della fonderia, verrà trovato senza vita il 18 ottobre 2015, stroncato da una capsula di cianuro rinvenuta nello stomaco (per la cronaca: l'ipotesi di suicidio è sempre stata respinta con forza dai familiari dell'uomo). Per la Procura quello che avvenne 10 giorni prima, l'8 ottobre 2015, sarebbe ormai appurato: Giacomo avrebbe aggredito lo zio vicino ai forni, salvo poi affidare il corpo a Ghirardini, il quale “dietro compenso” l'avrebbe gettato nel forno.

Quasi un decennio dopo, Giacomo Bozzoli è stato riconosciuto colpevole e condannato all'ergastolo. Da venerdì si trova nel carcere di Bollate: a breve, forse già in settimana, potrebbe incontrare i suoi familiari, la compagna e il figlio. Presto potrebbe essere anche interrogato, in qualità di persone informata sui fatta, in merito ai presunti complici che potrebbero averlo aiutato durante la sua latitanza.