Bozzoli non verrà interrogato subito perché è ancora sconvolto

Sotto shock, sconvolto: per questo motivo l'annunciato interrogatorio di Giacomo Bozzoli verrà rimandato di qualche giorno. È questo l'ultimo aggiornamento dal carcere di Bollate, Milano, dove da qualche giorno è detenuto l'imprenditore bresciano di 39 anni condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario, che sarebbe stato ucciso in un forno della fonderia di famiglia, a Marcheno. Dopo una decina di giorni di latitanza, Giacomo Bozzoli è stato individuato nella sua villa a Soiano, sul lago di Garda: era nascosto nel cassettone del letto e con sé aveva ancora 50mila euro in contanti.

Un nuovo fascicolo d'indagine

Bozzoli dovrà essere ascoltato dagli inquirenti per ricostruire nei dettagli della sua fuga. Inizialmente insieme alla compagna e al figlioletto di 9 anni, poi da solo: resta ancora da capire come sarebbe rientrato in Italia e, soprattutto, con l'aiuto di chi. Chiunque l'abbia aiutato, potrebbe essere indagato per procurata inosservanza della pena (la Procura di Brescia ha già aperto un fascicolo in tal senso, per ora contro ignoti): il 39enne in tal senso sarebbe persona informata dei fatti, che potrebbe diventare eventualmente un testimone in caso di processo a carico di chi avrebbe agevolato la sua fuga.

Ma sono tutte solamente ipotesi, ampiamente in divenire: quello che è certo, ad oggi, è che Giacomo Bozzoli dal carcere di Bollate sarebbe ancora sotto shock per la detenzione, sconvolto per come sono andate le cose, ancora convinto di essere innocente. In una lettera indirizzata al procuratore generale, il 39enne ha parlato anche di una super-testimone (una donna austriaca che lavora nel settore della lavorazione dei metalli) che potrebbe addirittura scagionarlo.