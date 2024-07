Giacomo Bozzoli ha compiuto il suo primo compleanno in carcere

Venerdì 19 luglio Giacomo Bozzoli ha compiuto 39 anni: è il suo primo compleanno in carcere, il primo di una lunga serie vista la condanna all'ergastolo, ora definitiva dopo l'udienza in Cassazione, per l'omicidio dello zio Mario, che sarebbe stato ucciso nel forno grande delle fonderia Bozzoli di Marcheno. Il giovane imprenditore è stato arrestato giovedì scorso al termine di una latitanza durata una decina di giorni: i carabinieri di Manerba e Salò l'hanno trovato nella sua villa di Soiano del Lago, nascosto nel cassettone del letto e con 50mila euro in contanti.

Le ultime dal carcere

Dopo una notte passata a Canton Mombello, è stato subito trasferito nel carcere di Bollate, Milano: è da qui che Giacomo Bozzoli continua a chiedere di poter incontrare i suoi familiari, in particolare la compagna e il figlio piccolo, ha appena 9 anni. Bozzoli dovrà essere ascoltato dagli inquirenti per ricostruire la sua fuga nei dettagli. Chiunque l'abbia aiutato, potrebbe essere indagato per procurata inosservanza della pena: la Procura di Brescia ha già aperto un fascicolo in tal senso, per ora contro ignoti. Il 39enne sarebbe persona informata dei fatti e per questo dovrebbe essere ascoltato dagli inquirenti.

L'interrogatorio è stato (per ora) rimandato, in quanto Bozzoli sarebbe ancora in stato di shock per la sua carcerazione, ancora convinto di essere innocente. In una lettera indirizzata al procuratore generale, il 39enne ha parlato anche di una super-testimone (una donna austriaca) che potrebbe addirittura scagionarlo. Nell'infinita attesa, tramite i suoi legali avrebbe ancora chiesto di poter vedere la sua famiglia: continua a chiedere di suo figlio.