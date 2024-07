Fuga di Bozzoli, Antonella sentita in caserma per 4 ore: ci sono importanti novità

Rientrata dalla Spagna verso le 14 di oggi (venerdì 5 luglio) insieme al figlioletto, Antonella Colossi è andata a casa dei genitori. Proprio da lì sarebbe partita la chiamata ai carabinieri. Un’ora più tardi, la compagna di Giacomo Bozzoli ha varcato la soglia del comando provinciale dei carabinieri di Brescia. Sentita a lungo dagli inquirenti, avrebbe risposto per oltre quattro ore alle loro domande sul viaggio in Spagna, cominciato quando il 39enne non era ancora latitante.

Agli inquirenti ha raccontato di aver prenotato un hotel a Marbella dal 20 al 30 di giugno. L’imprenditrice nel modo dell’arte avrebbe anche confermato che a bordo della Maserati Levante, inquadrata dalle telecamere il 23 giugno sulle strade del Garda, c’erano sia il compagno Giacomo sia il figlioletto. Insieme avrebbero raggiunto la località della Spagna del Sud e si sarebbero separati solo il 1° luglio, giorno in cui la Cassazione ha confermato la condanna all’ergastolo del 39enne per l’omicidio è la distruzione del cadavere dello zio Mario.

Lei si è registrata in un altro albergo della medesima cittadina, mentre di lui si sono perse le tracce: si è separato dalla famiglia per proseguire la latitanza da solo. La 41enne e il figlio di 9 anni sono invece rientrati oggi in Italia, forse per dare a Giacomo tempo ulteriore per far perdere le proprie tracce.



Terminata la sua deposizione, alle 19.43 Antonella Colossi è uscita dalla caserma a bordo di un'Alfa Romeo di rappresentanza dei carabinieri; dal finestrino si intravedevano gli occhi solcati dalle lacrime. Anche a lei c'era la sorella, a sostenerla in questo difficile momento.