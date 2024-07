Bozzoli, il letto dove si nascondeva: il video della perquisizione in casa

I carabinieri alzano le doghe del letto matrimoniale: sotto, rannicchiato sul pavimento, trovano il fuggiasco che cercavano da una decina di giorni. In boxer e t-shirt, ma con un borsello carico di banconote da 50 euro. Le contano sul tavolo della cucina della villa di Soiano del Lago, dove il 39enne viveva con la compagna e il figlio: sono 50 mila euro.

Le immagini del blitz, scattato verso le 17.45 di ieri (giovedì 11 luglio) nella lussuosa abitazione di Giacomo Bozzoli, sono state diffuse dal comando provinciale dei carabinieri all'ora di pranzo di venerdì 12 luglio.

Bozzoli trovato in boxer e maglietta sotto il letto: "Voleva rivedere il figlio di nascosto"

Bozzoli, nel frattempo, ha trascorso la prima di tante notti a Canton Mombello, uno dei penitenziari più sovraffollati d'Italia, in una cella singola e con un agente che lo controllava. Non certo perché si temeva una nuova (e ancora più clamorosa) fuga, ma piuttosto per la disperazione e lo sgomento mostrati quando ha realizzato che non avrebbe più potuto eludere la condanna all'ergastolo per l'uccisione dello zio. Insomma, sorvegliato a vista per evitare potesse farsi del male.

Per il procuratore capo Francesco Prete, Bozzoli avrebbe lasciato la Spagna 3 o 4 giorni dopo la partenza della moglie e del figlio e poi raggiunto la Francia. Infine il rientro in Italia, pare a bordo di un'auto a noleggio, e il ritorno alla casa di Soiano del Lago.

"Ha sentito il bisogno di riallacciare i rapporti con il figlio", è stato il giudizio del procuratore. Ma di certo non aveva intenzione di consegnarsi, come suggeriscono i tanti contanti che aveva addosso. Il 39enne, anche nelle fasi di esecuzione della sentenza definitiva, sì è proclamato innocente, come del resto ha sempre fatto durante il processo.