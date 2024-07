La fuga è finita: Bozzoli è stato arrestato dai carabinieri

È finita, dopo 10 giorni, la latitanza di Giacomo Bozzoli. L'imprenditore di 39 anni, condannato in via definitiva per l'omicidio e la distruzione del cadavere dello zio Mario, è stato trovato e arrestato dai carabinieri verso le 17.45 di oggi (giovedì 11 luglio).

Stando a quanto trapelato, si trovava nella villa di Soiano del Lago dove vive insieme alla compagna Antonella Colossi e al figlio. L'abitazione era stata perquisita dai carabinieri la scorsa settimana, quando sia Bozzoli che i suoi familiari si erano resi irreperibili. La svolta, però, è arrivata solo nel tardo pomeriggio. Proprio durante il precedente blitz i militari avevano piazzato delle cimici all'interno della casa, scoprendo così che il 39enne vi ha fatto ritorno, dopo 10 giorni di latitanza, nella giornata odierna.

Bozzoli, tutte le tracce della fuga da Cannes a Marbella: occhi puntati su Capo Verde

Il 39enne orà verrà portato in carcere per scontare la condanna all'ergastolo, alla quale si era sottratto dopo il verdetto della Cassazione, arrivata il primo luglio. Inquadrato dalle telecamere di un hotel di Marbella, lo scorso 30 giugno, Bozzoli si era separato dalla compagna e dal figlioletto il 2 luglio, all'indomani della sentenza. Madre e figlio erano rientrati a Brescia dopo pochi giorni, venerdì 5 luglio; Giacomo aveva invece proseguito la sua fuga. Agli inquirenti dovrà spiegare dove sia stato in questi ultimi dieci giorni.

Nella serata di ieri, mercoledì 10 luglio, il figlio di 9 anni (da poco compiuti) di Giacomo Bozzoli era stato ascoltato al Palagiustizia di Brescia, in audizione protetta vista la minore età. Nel suo racconto aveva confermato quanto già detto dalla madre: i due erano rimasti insieme al 39enne fino alla sentenza della Corte di Cassazione. Poche ore prima dell'arresto la Procura ha inoltre aperto un fascicolo contro ignoti per procurata inosservanza della pena: ovvero, si indaga per trovare gli eventuali complici che avrebbero aiutato Bozzoli a far perdere le proprie tracce per tutto questo tempo.