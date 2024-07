Bozzoli arrestato in camera da letto: si era nascosto con 50 mila euro

La latitanza di Giacomo Bozzoli è finita nella camera da letto della villa di Soiano dove abitava, insieme alla compagna Antonella e al figlio. È lì che alle 17.45 di oggi (giovedì 11 luglio) i carabinieri lo hanno trovato: era nascosto nel vano contenitore del letto matrimoniale. Addosso aveva un borsello pieno di banconote: ben 50 mila euro in contanti. Tradito dalle telecamere, piazzate durante una precedente perquisizione dei militari nella lussuosa dimora: ai primi sospetti della sua presenza è scattato il blitz.

Non era armato e non avrebbe opposto resistenza ai militari: è stato arrestato e portato al comando provinciale dei carabinieri di Brescia per essere sottoposto alle procedure di rito e all'interrogatorio. Ultima destinazione il carcere, dove verrà a breve trasportato per scontare la condanna definitiva all'ergastolo per l'omicidio e la distruzione del cadavere dello zio Mario Bozzoli. Il 39enne continua a proclamarsi innocente e avrebbe già annunciato che chiederà la rivalutazione del quadro probatorio.

Gli inquirenti ritengono che fosse in Spagna: sarebbe tornato in Italia nelle ultime 24 ore, utilizzando un'auto a noleggio. Ma non per consegnarsi alle autorità che lo cercavano: "Riteniamo che non avesse intenzione di costituirsi. Tant'è che si è nascosto e i carabinieri lo hanno trovato nel vano contenitore del letto matrimoniale. Questo conferma la mancata volontà di consegnarsi", ha detto il procuratore capo Francesco Prete.

Ancora nessuna traccia invece della Maserati Levante a bordo della quale, all'alba del 23 giugno, la famiglia aveva lasciato l'abitazione di Soiano per raggiungere Marbella, dopo le tappe a Cannes e a Valencia. L'ultima traccia lasciata da Bozzoli proprio in un hotel della località balneare del Sud della Spagna: lì era stato inquadrato dalle telecamere lo scorso 30 giugno. Due giorni più tardi si era separato da moglie e figlio per sottrarsi all'arresto. Al momento, non sarebbe ancora chiaro dove sia stato l'imprenditore originario di Marcheno prima dell'arresto odierno.