Pompiere e padre di tre figli muore a 54 anni: "Proteggici da lassù"

Un grave lutto colpisce il corpo dei vigili del fuoco: Giacomo Botticchio, capo del distaccamento di Breno e punto di riferimento dei pompieri della Valcamonica, si è spento nella serata di domenica 1 ottobre a causa di un malattia contro cui combatteva da tempo. Aveva 54 anni, oltre la metà dei quali trascorsi da volontario nella caserma della cittadina camuna che, seguendo le orme del padre, ha guidato per circa 20 anni. Papà di tre figli, lavorava alla Forgiatura Morandini di Cividate Camuno.

A dare la tragica notizia sono stati i pompieri di Breno, che così hanno ricordato Botticchio sui social: "Un professionista decennale, un uomo buono ed onesto; un vigile del fuoco volenteroso: un capo squadra modello che ha dedicato la sua vita ad aiutare il prossimo. Anche nei momenti più difficili, non si è lasciato vincere dalle sue fatiche: tutti noi ce lo ricordiamo come il primo a partire e l'ultimo a tornare. Aveva sempre una buona parola per tutti e un insegnamento da dare sia ai più esperti che ai più giovani".

Un uomo buono e generoso che ha fatto molto per l'intera comunità : così l'intero paese lo ricorda, stringendosi attorno alla moglie e ai tre figli del vigile del fuoco. Nelle prossime ore la salma del 54enne raggiungerà la sede del distaccamento dei pompieri di Breno: resta ancora da stabilire la data dei funerali.

"Sei andato via, ma in realtà sarai sempre con noi, durante le nostre vite, durante i nostri interventi. Vegliaci da lassù e proteggici, così come hai sempre fatto. Ciao Capo", questo lo straziante saluto affidato a Facebook dagli amici e colleghi del distaccamento di Breno.