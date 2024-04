Pota un albero, un ramo lo colpisce: morto il papà di tre giovani figli

Anche Brescia piange la perdita di Giacomo Armellini, un uomo di straordinario cuore e un prezioso volontario, padre e marito, nonché punto di riferimento per tante persone del comune di Lurate Caccivio, nel Comasco, dove il 46enne si era trasferito da una ventina d'anni.

Il dramma nel bosco

Il 30 marzo scorso, Armellini era stato colpito dal ramo di un albero, mentre si trovava in compagnia di altri volontari dell'associazione "Amici del Sidamo", in una zona boschiva situata in via Colombo a Sumirago (Va). Si stavano dedicando alla pulizia del bosco, un'attività finalizzata alla raccolta di fondi per sostenere progetti umanitari in Etiopia. Nonostante i migliori sforzi dei soccorritori e dei medici, le sue condizioni sono rimaste gravissime e, purtroppo, non c'è stato alcun miglioramento. Fino alla morte sopraggiunta nella mattina di ieri, 3 aprile, all'ospedale di Circolo di Varese.

La giovinezza a Brescia

Armellini era padre di tre giovani figli e – fino a una ventina di anni fa – aveva vissuto a Brescia, dove ancora risiede la famiglia d'origine. Da ragazzo aveva frequentato l'istituto superiore Don Bosco, sempre in città. Ingegnere elettronico di professione, dedicava il suo tempo libero al volontariato nell'associazione "Amici del Sidamo", contribuendo attivamente al benessere degli altri. La sua generosità ha trovato un'ulteriore espressione nella decisione di donare organi e tessuti, regalando una nuova possibilità di vita a venti persone.