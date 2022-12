Marito e moglie muoiono nell'arco di poche ore: erano gli zii di Gianni Infantino

Sono morti a poche ore l'uno dall'altra i coniugi Domenighini di Piamborno (Piancogno): la moglie Giacomina Minolfi, 84 anni, si è spenta a casa dopo aver lottato a lungo con un tumore, che purtroppo non le ha lasciato scampo; il marito Aldo Domenighini, 85 anni, è deceduto in ospedale dov'era ricoverato da qualche giorno a causa di un infarto.

Gli zii di Gianni Infantino

La notizia ha sconvolto la piccola comunità di Piamborno, dove i due hanno sempre vissuto e per questo erano molto conosciuti. Ma la commozione stavolta vola oltreconfine, anzi oltreoceano: come riporta il Giornale di Brescia, Giacomina e Aldo Domenighini sono infatti gli zii materni di Gianni Infantino, il numero uno della Fifa che è nato in Svizzera ma, ricordiamo, da padre calabrese e madre camuna, appunto di Piamborno.

Martedì mattina i funerali

La camera ardente di Giacomina e Aldo Domenighini è stata allestita nella Sala del commiato Dellanoce di Esine: visite consentite dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. I funerali saranno celebrati insieme, entrambi martedì mattina alle 11 nella chiesa parrocchiale di Piamborno. I coniugi Domenighini lasciano nel dolore il figlio Ivan con Selma, i nipoti Sara con Stefano e Luca con Chiara, la nipotina Sofia: Giacomina lascia i fratelli Marì, Giampietro e Teresina, Aldo i fratelli Innocenzo, Piero e Fernanda.