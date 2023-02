Ha solo 16 anni, ma gira in paese con oltre 600 euro di droga

Alla vista degli agenti, ha provato a scappare (a piedi): ma è stato raggiunto e trovato in possesso non solo di un taser, subito sequestrato, ma anche di circa 80 grammi di hashish (valore di mercato: circa 600 euro). Per lui, inevitabile, è scattata la denuncia.

Si tratta di un ragazzino di appena 16 anni fermato in centro a Ghedi dagli agenti della Polizia Locale. Era in compagnia di altri due ragazzi quando, avvistati i poliziotti, ha deciso di darsela a gambe.

Raggiunto e denunciato

Nella fuga ha cercato di liberarsi della droga, poi recuperata dagli agenti che lo hanno infine raggiunto e fermato, non senza fatica visto il suo tentativo di resistenza. Accompagnato in comando, è stato identificato, denunciato e riaccompagnato a casa, dai suoi genitori. "Il controllo del territorio è molto importante - commenta il sindaco Federico Casali - ed è nostra ferma intenzione, grazie soprattutto alla collaborazione con la Polizia Locale e le forze dell'ordine, renderlo sempre più costante ed efficace".