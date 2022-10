Dramma della disperazione in paese: giovane uomo si toglie la vita

Una tragedia immensa, un'intera comunità ancora in lutto per quanto avvenuto giovedì a Ghedi, quando un giovane uomo è stato trovato senza vita. Nessun dubbio purtroppo sulle cause del decesso: si è tratto di un gesto estremo.

I funerali dell'uomo, che aveva solo 40 anni, sono stati celebrati nel weekend nella chiesa parrocchiale. L'intero paese è sotto shock: la notizia si è diffusa rapidamente e decine di persone hanno voluto ricordare con strazianti messaggi d'addio, colmi d'affetto, e preghiere affidate alla rete.



Tantissime anche le testimonianze di vicinanza ai genitori e al fratello, che, al termine del rito esequiale, hanno accompagnato il feretro al tempio crematorio di Sant'Eufemia.