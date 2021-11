Professore ed ex preside, stroncato dalla malattia: lascia moglie e figli

Professore di lettere, direttore didattico e preside: sono molti coloro che lo ricordano con affetto, per la grande cultura e quella sua saggezza sicula d'altri tempi. È morto all’età di 76 anni Salvatore Chiofalo, ex preside della secondaria di primo grado “Caduti di Piazza Loggia” di Ghedi.

Nato in Sicilia, si trasferì a Brescia nel 1980. Inizialmente lavorò alla scuola media di Montirone e poi in quella di Ghedi. Amato da tutti i suoi alunni, Chiofalo è ricordato per essere stato un insegnante sì amichevole, ma sempre attento e preparato. In pensione dall’età di 43 anni, si ammalò circa sei anni fa.

Lascia nel dolore la moglie Santina, che lavorava nella segreteria della scuola, e i figli Domenico e Mariaconcetta. I funerali si sono svolti ieri martedì 9 novembre alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Ghedi.