Quattro rapine in quattro ore: arrestato alla vigilia del suo compleanno

In quattro ore aveva fatto incursione in un centro estetico, un albergo, un salone di parrucchiera e un minimarket di Ghedi per mettere le mani sui soldi presenti nei registratori di cassa. Come si vede nel filmato, che mostra il rapinatore in azione in un hotel, non esitava a minacciare dipendenti e titolari delle attività, facendo loro credere di essere armato di coltello o pistola, per arraffare le banconote. Non sempre però le intimidazioni sono servite, perché in cassa non c’erano soldi o solo pochi spiccioli.

Le rapine, alcune solo tentate, sono avvenute tra le 14.30 e le 18.30 dello scorso 6 febbraio. In poche ore i carabinieri hanno chiuso il cerchio e individuato il responsabile, grazie alle precise testimonianze delle vittime e alle immagini delle telecamere delle attività. Lo stesso modus operandi e l’abbigliamento identico - una felpa blu con cappuccio calato sul capo, per tentare di coprire il volto - hanno convinto i militari che le rapine fossero opera di un malvivente seriale.

A poche ore dall’ultimo colpo - messo a segno in un minimarket del paese - i carabinieri hanno bussato alla porta di casa del presunto responsabile per effettuare una perquisizione. Il giovane ha provato a scappare, colpendo i militari intervenuti con calci e pugni. Pur di ritagliarsi una via di fuga ha pure scaraventato a terra un militare.

Durante il blitz nell'abitazione di Ghedi, sarebbero stati trovati gli indumenti indossati per le rapine. L’ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari è stata firmata dal giudice per le indagini preliminari il 4 marzo, proprio alla viglia del 28esimo compleanno del rapinatore seriale, già denunciato in passato per stalking e violenza sessuale. La misura è stata eseguita, nelle scorse ore, dai carabinieri di Ghedi.