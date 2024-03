Ai domiciliari per quattro rapine e le botte ai carabinieri: evade e finisce in carcere

Era finito ai domiciliari, alla vigilia del suo 28esimo compleanno, per le quattro rapine messe a segno nel centro di Ghedi in sole quattro ore (e i calci e i pugni rifilati ai carabinieri). Ma il giovane non ha rispettato la decisione del giudice per le indagini preliminari: si sarebbe allontanato dall’abitazione di Ghedi neanche 48 ore dopo l’esecuzione dell’ordinanza, violando così la misura cautelare.

In seguito all’accertamento dell’evasione, è stata aggravata la misura: nella mattina di oggi, sabato 9 marzo, i carabinieri di Ghedi hanno bussato alla porta del 28enne per accompagnarlo nel carcere cittadino.

Le rapine, alcune solo tentate, erano avvenute tra le 14.30 e le 18.30 dello scorso 6 febbraio: il 28enne aveva fatto incursione in un centro estetico, un albergo, un salone di parrucchiera e in un minimarket di Ghedi per mettere le mani sui soldi presenti nei registratori di cassa. Per farlo non aveva esitato a minacciare dipendenti e titolari delle attività, facendo loro credere di essere armato di coltello o pistola.

A poche ore dall’ultimo colpo, i carabinieri avevano bussato alla porta di casa del 28enne, per effettuare una perquisizione. Il giovane aveva provato a scappare, colpendo i militari intervenuti con calci e pugni. Pur di ritagliarsi una via di fuga aveva pure scaraventato a terra un carabiniere.