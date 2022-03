Ragazzo trovato morto in casa, la madre è in gravi condizioni

Morto a soli 29 anni tra le mura di casa: accanto a lui c’era sua madre, pare priva di sensi, come se lo stesse vegliando. All’arrivo dei sanitari per il giovane non c’era più niente da fare: la donna, invece, è stata trasferita in ospedale e ricoverata in gravi condizioni al Civile. E’ successo nelle campagne di Ghedi, non lontano da Calvisano.

Indagini in corso

Le indagini sono coordinate dalla Procura e affidate ai carabinieri della compagnia di Verolanuova: gli accertamenti sono proseguiti fino a tarda sera. L’allarme sarebbe stato lanciato dai familiari. Non si può escludere il gesto estremo.

“Non sappiamo come sia accaduto - ha dichiarato a Bresciaoggi il sindaco Federico Casali - ma la dinamica è irrilevante rispetto alla sofferenza di chi rimane e di chi sta lottando in un letto d’ospedale”.