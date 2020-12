Dramma durante la messa, collassa e si accascia sui banchi: è grave

Si è accasciato sui banchi mentre attendeva che il parroco salisse sull'altare per celebrare la messa della domenica. Un malore improvviso, probabilmente un attacco di cuore, lo ha colto proprio pochi istanti prima che la cerimonia religiosa avesse inizio.

È quanto accaduto a un 74enne, verso le 7.30 di domenica nella chiesa parrocchiale di Ghedi. Immediato è scattato l'allarme: gli altri fedeli si sono infatti subito accorti dell'accaduto e hanno chiamato il numero unico per le emergenze. In pochi minuti i volontari della Croce Rossa di Ghedi hanno raggiunto la chiesa, a bordo di un'ambulanza, per soccorrere l'uomo, che pare avesse anche perso conoscenza per qualche istante.

Dopo le prime cure è stato trasportato d'urgenza alla clinica Poliambulanza. Le sue condizioni sarebbero critiche: è stato ricoverato in codice rosso.