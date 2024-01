Si sono vissuti attimi davvero drammatici in un impianto industriale di strada Borgosatollo, a Ghedi: poco dopo le 8.30 di oggi (venerdì 12 gennaio), un operaio di 43 anni si è sentito male mentre era al lavoro. L’uomo ha iniziato ad accusare un forte dolore al petto, prima di accasciarsi a terra e perdere i sensi sotto gli occhi dei colleghi.

Il 43enne è stato immediatamente soccorso dal personale della ditta, che ha allertato il numero unico per le emergenze: in pochi minuti sono arrivate un’ambulanza della Croce Bianca e un’automedica.



Una volta stabilizzato, l'operaio è stato trasferito d’urgenza all'ospedale Civile di Brescia, dov'è stato ricoverato in codice rosso nel reparto di terapia intensiva cardiologica. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.