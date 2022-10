Botte da orbi nella notte: si picchiano in strada, due feriti in ospedale

Notte movimentata quella di mercoledì in via XXV Aprile a Ghedi. Prima le grida, poi le sirene di ambulanze e carabinieri hanno interrotto il riposo dei residenti.

Tutto per via di una furibonda litigata tra due giovani uomini di origine straniera: se le sono date di santa ragione in strada. Urla e insulti, poi l'aggressione pare con calci e pugni. Entrambi i contendenti avrebbero riportato ferite e contusioni, ma non di grave entità. All'origine del violento alterco ci sarebbero futili motivi.

Soccorsi dai volontari della Croce Bianca di Leno, sono stati portati all'ospedale di Manerbio per le medicazioni del caso. Nessuna indagine in corso: troppo pochi i giorni di prognosi di entrambi.