Festa al parco degenera, volano calci e pugni: un ferito in ospedale

È stata una notte piuttosto movimentata, quella tra sabato 15 e domenica 16 giugno, per i residenti di via Paolo VI a Ghedi. Svegliati prima dalle urla, poi dalle sirene delle ambulanze e dei carabinieri, che sono stati chiamati ad intervenire per sedare un'animata zuffa scoppiata, per ragioni da chiarire, in un parco pubblico della zona.



La prima telefonata al numero unico per le emergenze è partita una manciata di minuti prima della 2 di notte da via Paolo VI, per una presunta lite (poi degenerata) nata al termine di un festa nell'area verde. Al loro arrivo, però, i militari non hanno trovato nessuno. Mezz'ora più tardi una nuova richiesta d'aiuto è scattata dalle vicinanze, per soccorrere un ferito: si tratta di un 36enne, che – stando a quanto emerso – avrebbe avuto la peggio nella violenta zuffa in cui sarebbero volati calci, pugni e spintoni.



L'uomo, dopo le prime cure prestate sul posto dai sanitari della Croce Bianca di Leno, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Manerbio. Per lui nulla di grave: avrebbero riportato lievi escoriazioni e ferite: è stato medicato e poi dimesso con una prognosi di pochi giorni.