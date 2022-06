Notte nei locali, ragazzi si prendono a pugni al parco: arrivano i carabinieri

Notte piuttosto movimentata al parco situato all'incrocio tra via della Vittoria e vicolo Angolo a Ghedi. A poche ore dall'intervento di carabinieri e sanitari per soccorrere una 47enne collassata a causa del troppo alcol, una violenta zuffa tra due giovani ha fatto - di nuovo - scattare la chiamata al numero unico per le emergenze.

Residenti svegliati di soprassalto prima dalle urla e poi dalle sirene di ambulanze e carabinieri che, verso l'una di giovedì, sono stati allertati per sedare una furibonda lite. Due ragazzi, al termine della serata trascorsa nei locali della zona, avrebbero avuto un animato diverbio per ragioni ancora tutte da chiarire.

Dalle parole sono passati in fretta alle vie di fatto, prendendosi a pugni. Ad avere la peggio è stato un 21enne: medicato sul posto dai volontari della croce rossa di Ghedi, è stato poi trasportato all'ospedale di Manerbio in codice verde. Per lui nulla di grave: è stato dimesso dopo poche ore. Caso chiuso per chi indaga: le lesioni riportate dal ragazzo sono infatti troppo lievi per procedere d'ufficio e - al momento - la vittima della presunta aggressione non sembra intenzionata a sporgere denuncia.