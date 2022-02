Lite al bar tra fidanzati, si picchiano lanciandosi addosso sedie e bicchieri

Ghedi ancora al centro delle cronache bresciane. Poco prima dall’attacco incendiario al bar Mi Vida , un altro episodio si è verificato in un locale del paese della Bassa e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. A tenere banco, in un bar di via Della Vittoria, è stata una furibonda litigata tra una coppia di avventori. Giovani fidanzati irrequieti e piuttosto aggressivi: dalle parole grosse sarebbero passati in fretta alle vie di fatto, lanciandosi addosso qualsiasi cosa gli capitasse a tiro. Urla, spintoni, ma pure bicchieri e sedie usate per colpirsi a vicenda.

Un alterco violento, sotto gli occhi esterrefatti dei clienti e pure del barista che, preoccupato per quanto stava accadendo, ha dato l’allarme. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata verso le 21.45 dal Sister's bar e sul posto sono sopraggiunti i carabinieri e un’ambulanza. I militari hanno riportato la calma tra i due fidanzati, che nel frattempo sono stati allontanati dal locale. Per fortuna nessuno dei due avrebbe rimediato ferite tali da rendere necessario il ricovero in ospedale. Non dovrebbero esserci ulteriori strascichi, almeno dal punto di vista giudiziario: spetta alla coppia decidere se denunciarsi, o perdonarsi, a vicenda.