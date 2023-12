Ladro in casa, ma c'è il cane: si spaventa e si tuffa in piscina

Un tentativo di furto finito decisamente male, almeno per uno dei due ladri che in un maldestro tentativo di fuga è finito direttamente in piscina. È successo a Ghedi nella serata di ieri, martedì 20 dicembre: l’intera sequenza è stata ripresa dalle telecamere dell’abitazione di via Giussano e il filmato è stato poi postato sui social. Un colpo in villa sventato da Candy: un cane lupo femmina che, abbaiando con fare minaccioso, ha fatto fare un repentino dietrofront ai ladri, costringendoli a una fuga alquanto rocambolesca.

Come si vede nel video, postato dai proprietari su Facebook, i due ladri sono entrati in azione all’ora di cena, poco dopo le 19.15: cappellini e sciarpe calate sul volto, dopo aver scavalcato le recinzioni della villa si sono diretti verso una portafinestra che si affaccia sulla piscina. Proprio mentre armeggiavano per forzare la serratura Candy e l'altra cagnolina che vive nell’abitazione, richiamate dai rumori, sono corse verso l’ingresso, cominciando ad abbaiare a più non posso, per difendere il loro territorio.

Un dispositivo antifurto che ha funzionato alla perfezione, dato che i due intrusi hanno immediatamente desistito: uno di loro, visibilmente nel panico, si è addirittura tuffato in piscina per sfuggire ai due cani.