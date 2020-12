La casa va a fuoco, resta intrappolato tra le fiamme per salvare il cane

Le fiamme sono divampate all’improvviso, avvolgendo la camera da letto e il bagno, mentre il fumo ha invaso rapidamente l’abitazione. Serata di paura, quella di martedì, in una casa di strada Isorella a Ghedi: l’inquilino è rimasto intrappolato tra le fiamme, nel tentativo di salvare il suo cagnolino, ma sono state evitate, per fortuna, drammatiche conseguenze. Scattato l'allarme, verso le 19.15, è infatti tempestivamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Brescia: le sirene hanno spezzato la quiete della zona.

L’uomo è stato messo in salvo dai pompieri, intervenuti con diversi mezzi tra cui un’autoscala, e poi affidato alle cure dei sanitari del 118 e portato in ospedale. Nulla di grave, per fortuna: se l’è cavata con un forte shock e una ferita al piede. Le sue condizioni di salute sono buone, ma non potrà rientrare a breve nella sua abitazione. Il cane invece non ce l'ha fatta.

La casa è infatti stata dichiarata inagibile, perché le fiamme hanno distrutto sia il bagno che la camera da letto. L’uomo dovrà cercarsi in fretta e furia una nuova sistemazione. Le cause del rogo sono ancora da accertare.