Ghedi: non risponde al telefono da giorni, lo trovano esanime in casa

Per giorni non ha risposto al telefono, e nessuno dei vicini l’aveva più visto uscire di casa: gli agenti della Polizia Locale di Ghedi l’hanno trovato steso a terra, nella sua abitazione, incapace di muoversi. I primi accertamenti medici hanno confermato avesse appena avuto un ictus: ma non è chiaro né quando né come, quindi potrebbe essere rimasto a terra anche per giorni.

La vittima è un 63enne di origini nigeriane, ora trasferito in ospedale (ne avrà per un bel po’) e a cui di fatto gli agenti hanno salvato la vita. A dare l’allarme era stata un’amica, sua connazionale, che abita a Verona e ha chiamato la Polizia Locale di Ghedi, preoccupata, in quanto il suo conoscente non rispondeva al telefono ormai da giorni.

Gli agenti si sono precipitati sul posto, e hanno verificato che in casa c’era qualcuno riverso a terra. Così hanno sfondato la porta e l’hanno soccorso, allertando nel frattempo il 112. Sono arrivati i sanitari, ambulanza e automedica, che hanno provveduto a una prima visita e poi al trasferimento in ospedale.