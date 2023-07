Ladri assaltano un'azienda nella notte: bottino da 120mila euro

Un furto dal valore di circa 120mila euro, secondo quanto denunciato dal titolare dell'azienda, messo a segno da ignoti, probabilmente ladri professionisti entrati in azione nella notte tra martedì e mercoledì in via Gasparina a Ghedi.Â

I malviventi si sono introdotti nell'impresa passando da una finestra. In meno di dieci minuti, stando a quanto accertato dalle telecamere di sorveglianza, hanno fatto sparire sei antenne satellitari e sei monitor, strappando i cavi e danneggiando i cofani dei trattori su cui si sono arrampicati per riuscire a mettere a segno il colpo.

I video delle telecamere  – già a disposizione dei carabinieri – rivelano una certa abilità da parte dei ladri, che sembrano ben sapere come evitare di attivare gli allarmi e i segnali GPS dei dispositivi sottratti.