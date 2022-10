Furibonda lite all'uscita dalla disco: ragazzo in ospedale, arrivano i carabinieri

Una lite accesa dopo la serata trascorsa sul dance floor di un noto locale della provincia. Urla, insulti, spintoni e forse qualche cazzotto: due giovani sarebbero venuti alle mani all’uscita dalla discoteca, a margine di un’accesa discussione scoppiata - a quanto sembra - per futili motivi.

Un bel trambusto, per fortuna senza gravi conseguenze, anche grazie al tempestivo allarme lanciato dai tanti ragazzi presenti nel piazzale situato nei pressi della discoteca Florida di Ghedi dove i due si sarebbero azzuffati.

Tutto è successo verso le 3.30 della notte tra sabato e domenica: due ragazzi se le sarebbero date di santa ragione, probabilmente anche a causa di qualche bicchiere di troppo. Attimi concitati, ma la situazione non è degenerata ulteriormente: sul posto sono infatti intervenuti carabinieri, sopraggiunti in pochi minuti insieme a un'ambulanza.

Ad avere la peggio è stato un 18enne, per il quale si è reso necessario il trasporto in ospedale a causa delle contusioni rimediate: è stato medicato al pronto soccorso del nosocomio di Montichiari. Caso chiuso per chi indaga: le lesioni riportate dal ragazzo non sono sufficienti a far scattare un'indagine d'ufficio, ma qualora lo ritenesse opportuno potrà sporgere denuncia.