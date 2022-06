Ubriaca fradicia: dà di matto e semina il caos al parco, poi collassa

Completamente ubriaca, avrebbe seminato il caos nei pressi di un parco pubblico, inveendo contro i passanti, i residenti e gli avventori dei tanti locali della zona. Poi si sarebbe sentita male, proprio a causa del troppo alcol ingurgitato.

L’episodio nella notte tra mercoledì e giovedì nel centro di Ghedi, protagonista una 47enne del paese. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata dall’area verde tra via della Vittoria e vicolo Angolo, verso le 23.15: pare che la donna, vistosamente alticcia, fosse collassata al termine di un lungo ‘show’ alcolico.

Completamente fuori di sé, se la sarebbe presa con chiunque le capitasse a tiro: molestando verbalmente le tante persone presenti al parchetto e i clienti dei locali della zona che si affacciano sull’area verde. Dopo la chiamata al numero unico per le emergenze, sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118. Ci sarebbe voluta quasi un’ora per placare la 47enne, già protagonista di episodi simili in passato, e convincerla a salire in ambulanza: è stata trasportata all'ospedale di Manerbio dov’è stata poi sottoposta alle cure del caso.