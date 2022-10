Ragazzo spacciava cocaina fuori dalla scuola elementare

Giovane pusher in manette a Ghedi: spacciava cocaina non lontano dalle scuole elementari. Sotto osservazione da tempo, gli agenti della Polizia Locale coordinati dal comandante Enrico Cavalli gli hanno trovato addosso ben 37 dosi di "coca" già confezionate e pronte da vendere: il 28enne, di nazionalità marocchina e irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato e condannato per direttissima a 4 mesi di reclusione. Nel frattempo sono state avviate le procedure per la sua espulsione.

Il blitz degli agenti e l'arresto

L'arresto è arrivato a conclusione di un'attenta attività di osservazione e non senza un rocambolesco inseguimento. Le segnalazioni, come detto, riguardavano una persona sospetta nella zona delle scuole elementari. Il presunto spacciatore è stato tenuto d'occhio dagli agenti in borghese, che hanno così rilevato il viavai: il blitz, con l'intervento degli agenti, è scattato mercoledì. In un primo momento il 28enne ha cercato di scappare, ma è stato inseguito e non fatto.

Beccato con 37 dosi di "coca"

Addosso aveva le 37 dosi di droga che gli costeranno l'arresto. E' stato trattenuto per tutta la notte nelle camere di sicurezza del comando di Polizia Locale, poi accompagnato in tribunale per la convalida e la direttissima. "La collaborazione tra cittadinanza e forze dell'ordine - fa sapere il sindaco Federico Casali - riesce a raggiungere risultati molto importanti, ed è necessario proseguire su questa strada con sempre più convinzione".