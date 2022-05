Tombata una maxi discarica da 57.000 metri cubi: cosa succede adesso

A Ghedi è stato completato il recupero nell’ATE G39 della Cava Baresi, in località Fenilnuovo. Un intervento di rilievo, eseguito dalla proprietà secondo il piano approvato dalla Provincia di Brescia e sotto controllo tecnico dell’Amministrazione ghedese.

La vasta area – un intervento su quasi 57.000 metri cubi a circa 3 km dal centro dal centro storico – è stata tombata con i sottoprodotti (rifiuti inerti) previsti dalle disposizione di legge vigenti e, ora che è stato perfezionato il livellamento, sarà destinata a coltivazioni agricole. Nel terreno, inoltre, è stata eseguita la piantumazione di una nuova serie di alberi, così da aumentare ulteriormente l’aspetto naturale dell’area recuperata.

Proprio in relazione alla zona in questione, in particolare, il Comune sta portando avanti un dettagliato studio per la messa in sicurezza delle strade circostanti, seguendo quelle di sua competenza e analizzando la situazione generale della viabilità in coordinamento con la Provincia.

L’intenzione della Giunta guidata dal sindaco Federico Casali è quella di regolamentare la viabilità intorno alla cava appena recuperata, per favorire i collegamenti con il resto del territorio comunale. Un progetto che troverà a breve la sua forma definitiva e che verrà illustrato nei dettagli all’intera comunità.