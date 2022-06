Arrestato spacciatore di paese: in casa aveva cocaina per oltre 10mila euro

Un marocchino di 48 anni è stato arrestato a Ghedi, dopo essere stato trovato in possesso di una notevole quantità di droga. Le manette sono scattate dopo la fase di controllo della Polizia Locale, seguita alle segnalazioni di privati cittadini.

Dopo l'allarme di alcuni residenti, gli agenti si sono infatti recati nel centro storico per controllare un immobile, dove si lamentava un andirivieni sospetto di persone sconosciute, che frequentavano un appartamento che avrebbe dovuto essere disabitato.

Poliziotti in uniforme e in abiti civili hanno iniziato a pattugliare la zona, portandosi a più riprese nei pressi della palazzina per verificare cosa stesse accadendo: durante il servizio di osservazione, hanno notato un uomo accedere all'appartamento e sono subito intervenuti, fermando il 48enne (risultato poi essere clandestino sul territorio). Addosso aveva 5 dosi di cocaina e 170 euro in contanti, soldi per i quali non era in grado di fornire alcuna spiegazione. Dopo aver perquisito tutti i locali, gli agenti hanno rinvenuto altre 62 dosi di 'coca' già pronte per essere vendute e 43 grammi di sostanza grezza ancora da tagliare (valore di mercato di oltre 10mila euro). Quantità di notevole rilievo, che hanno fatto scattare l’arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il giorno seguente il fermo è stato convalidato dal giudice e, in attesa del processo, il 48enne è stato sottoposto all’obbligo di firma (per due volte al giorno) presso gli uffici della Locale di Ghedi.

"Da una parte possiamo rivolgere un nuovo plauso al lavoro meticoloso della Polizia Locale, che continua a dare frutti preziosi, mentre dall’altra è bello vedere nel concreto quali risultati possa portare la collaborazione della cittadinanza – ha sottolineato il sindaco Federico Casali –. Unendo il lavoro delle forze dell’ordine alla collaborazione della comunità, si possono raggiungere obiettivi molto significativi".