Addio all'imprenditore Gerolamo Pellegrini: aveva 96 anni

Imprenditore stimato, dinamico e trasversale: a partire dagli anni ’60 aveva dato vita a numerose aziende, attive in molteplici settori, nella Bassa Bresciana e nel Cremonese. Seniga si prepara a dare l’ultimo saluto a Gerolamo Pellegrini, scomparso nei giorni scorsi all’età di 96 anni.

La cerimonia funebre sarà celebrata alle 15 di oggi, venerdì 24 marzo, nella chiesa parrocchiale del paese della Bassa dove Pellegrini viveva da sempre.

Un imprenditore di successo partito da zero: negli anni è riuscito a creare numerose ditte, dando lavoro a centinaia di persone. Le prime soddisfazioni nel campo delle costruzioni edili: negli '60 fondò un'impresa che realizzò numerosi edifici di pregio nella nostra provincia e, più avanti, una società immobiliare per gestire gli alberghi e le case realizzate. Nei decenni successivi i suoi interessi si sono estesi al settore dell’agricoltura e della zootecnica: dopo aver avviato numerose aziende agricole nella Bassa Bresciana e nel Cremonese, aprì un caseificio per la produzione del Gran Padano a Seniga.

Un imprenditore apprezzato che ha contribuito alla crescita del territorio, così Pellegrini viene ricordato dalla comunità del paese delle Bassa e non solo. Lo piangono la figlia Franca, i nipoti Paolo e Alessandra e i pronipoti Pietro, Alessandro, Amedeo e Leonardo.