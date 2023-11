Tragedia sul lavoro: operaio bresciano muore schiacciato dal muletto

Ennesima tragedia sul lavoro: il 46enne Genolini Loria è morto schiacciato dal muletto. Operaio, dopo aver abitato a lungo a Brescia da qualche tempo viveva e lavorava in Calabria: l’incidente nella mattinata di lunedì a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. Da quanto si è appreso, Loria stava lavorando alla ristrutturazione di un’abitazione: mentre manovrava il muletto, si sarebbe ribaltato a seguito dell’urto con un cordolo in cemento. Così facendo il mezzo ha finito per schiacciarlo.

Inutili i soccorsi, l’operaio è morto sul colpo: sul posto ambulanza, automedica e anche l’elicottero. Per quanto accaduto sono in corso le indagini del Commissariato di polizia di Corigliano-Rossano: la Procura di Castrovillari ha aperto un’inchiesta. Sotto sequestro il mezzo di lavoro utilizzato in cantiere: a disposizione dell’autorità giudiziaria anche la salma del povero Genolini Loria.