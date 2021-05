Il paese piange il suo maestro: ha insegnato a generazioni di bambini

Tutta la comunità di Leno piange la scomparsa di Generoso Lanno, morto lunedì 3 maggio all’età di 97 anni.



Conosciuto da tutti come “il maestro Lanno”, Lanno era nato a Greci, in provincia di Avellino; si era trasferito a Leno da ragazzo e subito aveva iniziato la sua carriera da insegnante. Come riporta Bresciaoggi, dopo il trasferimento era stato raggiunto dalla moglie Rafaela Rinaldi e dalla figlia Vinca. L'idea iniziale era quella di stare a Leno solo qualche anno, ma dopo la nascita del secondo figlio Rosario (attualmente impiegato comunale) decisero di rimanere nella Bassa.

Amato da tutti, Lanno ha iniziato ad insegnare ai Lenesi nel 1947, dedicando tutta la sua vita alla famiglia e alla sua professione. Si chiude così una pagina di storia della scuola locale; i funerali saranno celebrati alle 15 di oggi, giovedì 6 aprile, presso la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo.