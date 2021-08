Non era la prima volta che la vittima riceveva botte dal marito, le sue urla si sentivano in tutto il vicinato: per una giovane donna di origine straniera, che viveva insieme al figlio neonato e al marito violento in un appartamento a Gavardo, forse adesso l'incubo è finalmente terminato.

Ad allertare le forze dell’ordine, scrive Bresciaoggi, sono stati proprio i vicini di casa: una volta fatta irruzione nell’abitazione, gli agenti della Polizia Locale della Valsabbia hanno riscontrato l'ennesimo episodio di violenza domestica.



Da tempo, la donna veniva insultata e picchiata dal marito, un uomo di 34 anni anch’esso di origine straniera e residente da qualche tempo in paese. La giovane, spaventata, ha ammesso i maltrattamenti che da anni subiva: come da prassi è scattato il "codice rosso". La Polizia Locale ha messo al sicuro la donna e il piccolo, mentre l’uomo è stato immediatamente allontanato. Nei suoi confronti è stato disposto un divieto di avvicinamento alla moglie e un ordine di allontanamento dalla famiglia, convalidato dal Tribunale di Brescia.