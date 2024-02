Picchia il marito in strada, poi sputa a un poliziotto e lo morde

Sono stati giorni complicati tra Gavardo e Villanuova per le continue escandescenze di una donna alle prese, così pare, con una seria dipendenza da alcol: di fatto per quasi tutta la settimana – da lunedì a venerdì – non c'è stato giorno in cui non si sia reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Per via delle sue continue aggressioni, la donna è stata infine denunciata per resistenza e lesioni: oltre a questo, ha perso (almeno temporaneamente) l'affidamento del figlio minore.

L'aggressione a scuola, i morsi ai poliziotti

Come riferito dagli agenti della Polizia Locale della Valsabbia, intervenuti più volte nei giorni scorsi, tutto è cominciato lunedì quando la donna, in evidente stato di alterazione fin dalla mattina, ha litigato con il marito e l'ha aggredito in mezzo alla strada. Il giorno successivo è stata trovata riversa a terra sul pianerottolo di casa, ma ha rifiutato il ricovero: nel pomeriggio si è recata a scuola per prendere in custodia il figlio, “ma quando viene a sapere che il minore è già stato affidato al padre – si legge in una nota della Locale – va su tutte le furie e insiste per entrare a scuola”. A fianco delle forze di polizia intervengono anche i sanitari, ma lei rifiuta nuovamente il ricovero.

La giornata non è finita: a seguito di segnalazione, circa un'ora più tardi viene individuata in stato semi-confusionale, barcollante. La donna avrebbe ulteriormente rifiutato ogni aiuto, ma per le sue precarie condizioni viene fatta salire sull'auto di servizio dagli agenti. “L'obiettivo è quello di contattare i familiari perché se ne prendano cura – continua la Polizia Locale – ma una volta in auto la donna aggredisce con sputi e calci un agente e lo morde al braccio” (se la caverà con pochi giorni di prognosi).

Nuova aggressione ai Servizi sociali

Da qui scatta la denuncia: nel frattempo il figlio minore viene “messo in sicurezza” e affidato ai Servizi sociali. Nuova aggressione il giorno dopo (e siamo a giovedì): “La donna, in evidente stato di alterazione, si presenta agli uffici dei Servizi sociali e aggredisce l'assistente sociale e un impiegato. Sul posto sopraggiungono ancora i nostri agenti che riportano la calma e portano la donna al pronto soccorso per essere visitata”. In giornata è tornata a casa, venerdì la visita di “controllo” da parte degli agenti: almeno stavolta, tutto regolare.