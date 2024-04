Esagera con gli aperitivi, si mette a dormire in mezzo alla strada

Ubriaco già all'ora di cena, si è addormentato in mezzo alla strada. È successo nella prima serata di ieri, domenica 28 aprile, a Gavardo. Protagonista un 52enne: l'uomo era sdraiato in mezzo a via Tebaldina, a pochi passi dal fiume Chiese.



I passanti hanno lanciato l'allarme verso le 20.30 e sul posto si sono precipitati gli agenti della Polizia Locale della Valsabbia impegnati nei controlli di routine. Viste le pessime condizioni, dovute al troppo alcol ingurgitato, è stata fatta intervenire un'ambulanza con gli uomini del 118, i quali – dopo averlo visitato – hanno ritenuto necessario il ricovero in ospedale, a Gavardo.



Non è la prima volta che il 52enne, di casa a Vobarno, viene trovato riverso in mezzo alla strada, in stato di ubriachezza. Un mese fa, era il 25 marzo, l'uomo era stato soccorso a Sabbio Chiese, sempre dalla Locale: anche in quell'occasione era sdraiato sulla carreggiata, con il capo appoggiato a un cordolo.