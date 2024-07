Follia in paese: ubriaco fradicio, aizza il pitbull contro i passanti

Passeggiava ubriaco per il paese insieme al suo pitbull, quando è stato fermato per un controllo: ha reagito malissimo agli accertamenti, aizzando il cane contro alcuni passanti. La vicenda nei giorni scorsi a Gavardo: l'uomo, residente in un paese dell'alta Valle Sabbia, è stato fermato a fatica dagli agenti dell'aggregazione di polizia locale e dai carabinieri.

Una volta 'neutralizzato' è stato accompagnato al comando: nei suoi confronti è scattato un procedimento immediato di allontanamento dal centro del paese, valido per 48 ore, e un verbale di identificazione per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Una volta riportato alla calma, è stato affidato ai familiari. Stesso destino per il suo pitbull, preso in consegna da una nipote.