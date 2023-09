Ubriaco fradicio, molesta i passanti e rischia di farsi investire

Ci sono voluti ben cinque agenti per placare l’uomo che, martedì sera, ha creato non poco scompiglio nel centro di Gavardo. Ubriaco e alquanto molesto: prima ha seminato il panico in strada, importunando i passanti e rischiando pure di farsi investire dalle auto in transito, poi ha insultato e pesantemente minacciato gli agenti della polizia locale che tentavano di fermarlo, costringendoli a chiamare i rinforzi.

La serata di follia dell’uomo - un pregiudicato di casa a Prevalle - si è conclusa con una denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, un verbale per ubriachezza molesta e un “daspo urbano”, misura che gli vieta l'accesso alla zona dove ha seminato scompiglio.

Ma andiamo con ordine. La richiesta d’intervento viene lanciata da alcuni cittadini verso le 20.30 di martedì 26 settembre: un uomo sulla cinquantina - in evidente stato di alterazione alcolica - sta infastidendo alcuni passanti e, dato che cammina in mezzo alla strada, rischia pure di essere travolto dalle auto in transito.

In pochi minuti sul posto arriva una pattuglia della polizia locale della Valsabbia: due agenti cercano di placare e i identificare il cinquantenne, ma lui si rifiuta e si oppone, con forza, al controllo. Scatta quindi la richiesta di rinforzi e arrivano altri tre agenti: l’uomo però non si dà per vinto e li bersaglia con insulti e minacce. Riportalo alla calma non è semplice: bloccato a fatica, è stato poi allontanato dal centro di Gavardo, dove non potrà più mettere piede per le prossime 48 ore.