In fuga sulla Statale, era ubriaco: inseguito dalla polizia per chilometri

Folle inseguimento nella notte tra sabato e domenica sulla tangenziale Ss45bis. Un giovane di circa 30 anni, ubriaco, alla guida di una Citroen C4 ha tentato di sfuggire agli agenti della Polizia Provinciale impegnati, in quel momento, con due pattuglie in un servizio di controllo del territorio. Un inseguimento a gran velocità e a sirene spiegate che si è concluso solo dopo alcuni chilometri, già in territorio di Gavardo.

Raggiunto dopo chilometri

Tutto questo non senza che in più occasioni si siano rischiati pericolosi incidenti: il 30enne a bordo della Citroen, infatti, avrebbe più volte sbandato rischiando anche di provocare un frontale. È stato raggiunto non senza fatica all'ingresso di Gavardo, suo paese di residenza: sceso dall'auto è parso immediatamente in stato di alterazione, per questo soccorso da un'ambulanza e poi trasferito in ospedale.

Qui è stato sottoposto agli esami di rito, alcol e droga test: sarebbe risultato positivo all'alcol test, circostanza che gli è costata il ritiro immediato della patente oltre al sequestro del mezzo. A suo carico è scattata anche una denuncia penale: oltre a una condanna, rischia inoltre una sanzione fino a 6mila euro.