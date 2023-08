Ragazzo minaccia il suicidio, una poliziotta gli salva la vita

A Gavardo, verso le 8.15 di sabato mattina, alcuni residenti del centro storico hanno iniziato a sentire le urla di un giovane, che minacciava di buttarsi da un lastrico solare posto al quarto piano di un palazzo; subito è stato chiesto l'intervento della Polizia Locale della Valle Sabbia.

Un'agente si trovava per caso in piazza, a pochi metri da dove era scattata la richiesta d'aiuto: si è subito portata sul posto e ha visto il ragazzo che, in equilibrio sul cornicione, continuava a urlare ribadendo la volontà di gettarsi di sotto.

La poliziotta ha cominciato a instaurare con lui un dialogo, lungo alcuni interminabili minuti, durante il quale il giovane ha più volte minacciato il suicidio; per fortuna, aveva fiducia nella donna in divisa, conoscendola da tanto tempo.

Nel frattempo erano stati chiesti rinforzi, ma quando le altre pattuglie sono arrivate a sirene spiegate, il ragazzo, con alcuni problemi alle spalle, è stato trovato seduto in fondo alle scale, al sicuro, vicino all'agente che lo stava ancora rassicurando.

Le sue parole hanno colpito nel segno. Dopo averlo tranquillizzato e dopo avergli dato una brioche alla marmellata, il giovane ha accettato di essere accompagnato al Pronto Soccorso di Gavardo, dove è stato affidato alle cure dei sanitari.